Trump si è fatto lo scudo fiscale permanente per sé i suoi figli e le aziende

Da linkiesta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di escludere in modo permanente la possibilità di indagare o riesaminare le questioni fiscali di un ex presidente, dei suoi figli e della società da lui controllata. Questa decisione garantisce loro l’immunità per tutte le questioni fiscali attuali e future, rendendo impossibile qualsiasi azione legale o revisione fiscale nei loro confronti. La scelta riguarda un accordo che tutela gli interessi delle parti coinvolte e che coinvolge anche gli aspetti fiscali delle aziende associate.

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Il governo degli Stati Uniti accetta di essere «per sempre escluso» dalla possibilità di perseguire o riesaminare le questioni fiscali correnti di Donald Trump, dei suoi figli e della Trump Organization. È questa la formula contenuta nell’accordo pubblicato dal dipartimento di Giustizia che ha trasformato una causa sulle dichiarazioni dei redditi del presidente in uno dei casi politico-istituzionali più controversi del secondo mandato trumpiano. L’intesa nasce dalla causa da 10 miliardi di dollari avviata da Trump contro l’agenzia delle entrate americana e il Tesoro dopo la diffusione delle sue dichiarazioni fiscali. Formalmente l’accordo prevede scuse ufficiali del governo federale e nessun pagamento diretto al presidente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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