Il compagno di Daniela Santanché ha dichiarato che la sua scelta di dimettersi è stata corretta, anche se non se l’aspettava. In un’intervista al Corriere della Sera, ha aggiunto di averle comprato delle rose rosse. La notizia è stata diffusa attraverso questa intervista, senza ulteriori dettagli o commenti sulle ragioni della decisione di Santanché.

Daniela Santanché ha fatto bene a dimettersi: lo afferma il suo compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena in un’intervista al Corriere della Sera. L’imprenditore, tuttavia, ammette che non si aspettavano questo epilogo: “Già eravamo depressi per il risultato del referendum, è stato un fulmine a ciel sereno, mai e poi mai lo avrebbe messo in conto”. Kunz rivela che l’ormai ex ministra ha “resistito solo per dare un messaggio forte. Per ribadire che non stava lasciando per la vittoria del No, come gli altri due”. Una decisione, dunque, anche per distinguersi da Bartolozzi e Delmastro: “Beh, Delmastro è uomo stimabilissimo, però le sue vicende hanno avuto un timing tremendo sul Sì, sono state un deterrente pazzesco. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il compagno di Daniela Santanché: “Ha fatto bene a dimettersi anche se non se lo aspettava. Le ho comprato le rose rosse”

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