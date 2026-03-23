Nuovo scontro tra Matteo Bassetti e Heather Parisi dopo un post della showgirl sul focolaio di meningite nel Regno Unito, in cui ha parlato di “professoroni” e “media mainstream” a cui interesserebbe “creare panico, promuovere la vaccinazione obbligatoria e introdurre il certificato digitale”. Dura la replica dell’infettivologo: “Se fossero morti i suoi figli parlerebbe in questo modo?”. Il post di Heather Parisi sui casi di meningite nel Regno Unito La replica di Matteo Bassetti a Heather Parisi Il commento di Roberto Burioni Il post di Heather Parisi sui casi di meningite nel Regno Unito Heather Parisi ha dedicato un post su X al recente focolaio di meningite nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Bassetti contro Heather Parisi dopo le frasi sulla meningite: "Se fossero morti i suoi figli?"

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