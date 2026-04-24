Dal Pentagono il pugno duro contro gli alleati Nato | Madrid rischia l' espulsione dall' Alleanza?

Il Pentagono ha adottato una posizione dura nei confronti degli alleati della Nato, con attenzione particolare a Madrid. La tensione si intensifica mentre la guerra contro l’Iran ha causato l’esaurimento di alcune riserve militari statunitensi. Questa crisi ha portato a una discussione interna all’Alleanza, alimentando dubbi su eventuali sanzioni o decisioni drastiche nei confronti di uno dei membri europei. La questione riguarda questioni di cooperazione e impegno tra gli alleati.

La guerra contro l' Iran non ha solo prosciugato gli arsenali americani, ma sta aprendo una crepa profonda all'interno della Nato. Secondo un'esclusiva di Reuters, il Pentagono starebbe valutando misure di ritorsione contro gli alleati che hanno negato supporto all'operazione militare, mentre un rapporto interno fotografa una preoccupante riduzione delle scorte di armi, con ripercussioni dirette sul fianco orientale dell'Europa e, soprattutto, sul fronte indo-pacifico. Gli Stati Uniti pronti a punire gli alleati Nato riluttanti Gli Stati Uniti stanno valutando opzioni per punire i paesi della Nato che si sono rifiutati di fornire aiuto nella guerra contro l'Iran.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dal Pentagono il pugno duro contro gli alleati Nato: Madrid rischia l'espulsione dall'Alleanza? Notizie correlate Leggi anche: Trump contro la Nato: "Alleati codardi, ce ne ricorderemo". L'alleanza si ritira dall’Iraq. Teheran minaccia i turisti in tutto il mondo Leggi anche: Trump contro la Nato: "Alleati codardi, ce ne ricorderemo". L'alleanza si ritira dall’Iraq. Teheran minaccia i turisti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: USA, nuova scossa al Pentagono: il segretario della Marina John Phelan lascia l’incarico durante la guerra con l’Iran; Codici Nucleari: la rivolta del Pentagono contro la guerra personale di Trump; Pete Hegseth cita falsi versetti biblici di Pulp Fiction durante il sermone del Pentagono. Dal Pentagono il pugno duro contro gli alleati Nato: Madrid rischia l'espulsione dall'Alleanza?Se domani gli Stati Uniti dovessero affrontare una guerra con la Cina si troverebbero a corto di armi, e la cosa preoccupa, e non poco, Taiwan. gazzettadelsud.it Pentagono, Hegseth cita Pulp Fiction durante una preghiera: bufera sul capo del PentagonoPentagono, Pete Hegseth cita una preghiera ispirata a Pulp Fiction durante una funzione religiosa: esplode la polemica sul segretario alla Difesa Usa. infodifesa.it Quello al Pentagono è l'ultimo di una lunga lista di alti ufficiali licenziati, generalmente senza motivazione, dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2025 - facebook.com facebook Secondo quanto riferito dal Pentagono al Congresso, lo sminamento dello Stretto di Hormuz potrebbe richiedere sei mesi. I prezzi della benzina e del petrolio potrebbero rimanere elevati fino alle elezioni di medio termine. @battgirl74 x.com