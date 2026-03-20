Iran gli Usa inviano altri 2.500 marines e 3 navi Ira di Trump | Alleati codardi La Nato ritira la missione dall' Iraq | via gli italiani

Gli Stati Uniti hanno inviato altri 2.500 marines e tre navi in Iran, mentre il presidente Trump ha criticato gli alleati definendoli codardi. La Nato ha deciso di ritirare la propria missione dall'Iraq, con l’Italia tra i paesi che hanno deciso di uscire. Nel frattempo, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone sono pronti a contribuire a un nuovo piano.

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Iran, gli Usa inviano altri 2.500 marines e 3 navi. Ira di Trump: "Alleati codardi". La Nato ritira la missione dall'Iraq: via gli italiani Articoli correlati Leggi anche: Trump contro la Nato: "Alleati codardi, ce ne ricorderemo". L'alleanza si ritira dall’Iraq. Teheran minaccia i turisti Leggi anche: Trump contro la Nato: "Alleati codardi, ce ne ricorderemo". L'alleanza si ritira dall’Iraq. Teheran minaccia i turisti in tutto il mondo Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano Approfondimenti e contenuti su Iran gli Usa inviano altri 2 500... Argomenti discussi: Medio Oriente: Usa inviano navi e migliaia di marines nel Golfo; Teheran | Lanciato un missile a propellente solido Sejjil contro Israele L' Idf | guerra per almeno altre 3 settimane|Chi sono i Pasdaran.