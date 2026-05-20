Trump riduce le brigate di stanza in Ue e striglia ancora la Nato ma gli Usa non lasceranno l' Europa

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato una riduzione delle brigate di stanza in alcune aree dell'Europa e ha criticato nuovamente l'operato della Nato. La manovra riguarda principalmente la rotazione delle truppe statunitensi in Polonia, senza però comportare un abbandono della presenza militare americana nel continente europeo. La decisione, comunicata ufficialmente, mira a riorganizzare la distribuzione delle forze e a rafforzare le rotazioni in alcune zone specifiche, mentre la presenza totale rimane invariata.

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