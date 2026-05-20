Trump riduce le brigate di stanza in Ue e striglia ancora la Nato ma gli Usa non lasceranno l' Europa
Il governo degli Stati Uniti ha annunciato una riduzione delle brigate di stanza in alcune aree dell'Europa e ha criticato nuovamente l'operato della Nato. La manovra riguarda principalmente la rotazione delle truppe statunitensi in Polonia, senza però comportare un abbandono della presenza militare americana nel continente europeo. La decisione, comunicata ufficialmente, mira a riorganizzare la distribuzione delle forze e a rafforzare le rotazioni in alcune zone specifiche, mentre la presenza totale rimane invariata.
Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da quattro a tre unità. Si tratta di un particolare tipo di formazione, le Brigade Combat Teams (Bct), che torneranno ai livelli del 2021. Dunque ai livelli che precedevano l’invasione russa su larga scala dell’Ucraina. Decisamente non un ritiro militare degli Usa dal Vecchio Continente, semmai l’ultima mossa dell’amministrazione Trump per pressare i membri della Nato nel contribuire alla spesa materiale per la difesa europea. Cosa ha deciso il Pentagono sulle truppe Usa in Europa Cosa c'entra la Polonia L'ombra di Putin e Xi dietro la decisione... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Usa, il Pentagono riduce da quattro a tre le brigate in EuropaIl Pentagono in una nota ha reso noto di aver “ridotto da quattro a tre il numero totale di Brigate di Combattimento assegnate all’Europa”.
Il Pentagono ha annunciato la sospensione dell’invio di ulteriori truppe in Polonia, nell’ambito della riduzione complessiva delle forze statunitensi in Europa prevista da presidente Donald Trump. La decisione incentiverà e consentirà ai nostri alleati della Nat facebook
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