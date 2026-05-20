Trump minaccia Cuba | Pagheranno le conseguenze di essere delle canaglie

Dopo un'operazione contro un leader politico in Venezuela, un alto funzionario statunitense ha annunciato l'imposizione di nuove sanzioni contro il governo cubano. Le misure colpiscono le forze armate e i servizi di intelligence dell'isola, oltre alle persone e alle organizzazioni che li supportano finanziariamente. L'obiettivo dichiarato è di privare il regime di risorse e di impedire alle élite di trarre profitto dalla sofferenza della popolazione locale. Le restrizioni entreranno in vigore nei prossimi giorni.

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