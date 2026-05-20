Trump minaccia Cuba | Pagheranno le conseguenze di essere delle canaglie

Da iltempo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un'operazione contro un leader politico in Venezuela, un alto funzionario statunitense ha annunciato l'imposizione di nuove sanzioni contro il governo cubano. Le misure colpiscono le forze armate e i servizi di intelligence dell'isola, oltre alle persone e alle organizzazioni che li supportano finanziariamente. L'obiettivo dichiarato è di privare il regime di risorse e di impedire alle élite di trarre profitto dalla sofferenza della popolazione locale. Le restrizioni entreranno in vigore nei prossimi giorni.

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"A seguito del raid contro Maduro, ho imposto nuove e severe sanzioni all'apparato militare e di intelligence cubano, nonché a coloro che lo sostengono materialmente e finanziariamente, privando il regime di risorse e le sue élite dell'opportunità di trarre profitto dalla sofferenza del popolo. Il mio impegno è incrollabile: l'America non tollererà uno Stato canaglia che ospita operazioni militari, di intelligence e terroristiche straniere ostili a soli 145 chilometri dal territorio americano, e non ci fermeremo finché il popolo cubano non avrà di nuovo la libertà per la quale i suoi antenati hanno combattuto così valorosamente oltre 100 anni fa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Trump minaccia Cuba: “Pagheranno le conseguenze di essere delle canaglie”
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