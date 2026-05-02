Durante un evento al Raymon F. Kravis Center di West Palm Beach, in Florida, l’ex presidente ha riproposto alcune questioni legate a Cuba, definendole “uno scherzo”. Nel frattempo, sono state annunciate nuove sanzioni nei confronti dell’isola, che non sono state oggetto di commenti. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto che ha visto attenzione ridotta sui temi cubani a causa della pandemia e delle tensioni nel Medio Oriente.

Durante un evento avvenuto al Raymon F. Kravis Center for the Performing Arts di West Palm Beach, in Florida, Donald Trump ha riesumato alcune questioni finite in secondo piano a causa della guerra in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, in un solo giorno ha unito l’utile al dilettevole. Trump ha prima approvato venerdì nuove sanzioni rivolte a Cuba e, durante l’evento a porte chiuse, ha rinnovato le minacce passate affermando che prenderà il controllo del Paese «quasi immediatamente». Nuove minacce per Cuba: Trump afferma che ne prenderà il controllo dopo aver finito con l’Iran. Trump è stato molto chiaro: dopo aver finito il «lavoro» con l’Iran si occuperà di Cuba.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump minaccia ancora Cuba: «È uno scherzo», ma le nuove sanzioni no

Trump minaccia Cuba: ecco perché l'isola è vulnerabile #Cuba #Trump #Venezuela #petrolio

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