A Cuba finite le scorte di petrolio il governo | Situazione critica non siamo una minaccia per gli USA

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo cubano ha dichiarato che l’isola si trova in una condizione molto difficile a causa della scarsità di petrolio e gasolio. Ha affermato che la situazione è estremamente tesa e critica, con le riserve ormai esaurite. Nonostante le difficoltà, le autorità hanno precisato che Cuba non rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti. La carenza di carburante ha portato a problemi nelle attività quotidiane e nelle forniture di energia sull’isola.

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Il governo cubano ha ammesso che la situazione sull'isola è "estremamente tesa e critica" a causa delle carenze di petrolio e gasolio. Dopo un sopralluogo del direttore della Cia, John Ratcliffe, L'Avana ha dichiarato: "Abbiamo dimostrato categoricamente di non costituire una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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