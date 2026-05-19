Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di un attacco militare previsto contro l'Iran, citando colloqui considerati seri come motivo della decisione. La notizia arriva mentre un quotidiano statunitense riporta che Teheran avrebbe approfittato della tregua per riposizionare i lanci di missili. Il presidente ha precisato che, nonostante la sospensione, resta pronto a intervenire con forza se necessario. La decisione si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, con scontri e negoziati in corso.

Il presidente degli Stati Uniti ha sospeso l'attacco all'Iran, in programma per oggi, facendo sapere che sono in corso "colloqui seri" che potrebbero portare a un accordo. È stato lo stesso Donald Trump a dare l'annuncio sul social Truth, assicurando che gli Stati Uniti sono comunque pronti a riprendere la via delle armi nel caso in cui "non venga raggiunta un'intesa accettabile". Lo stop di Trump arriva dopo la richiesta di Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita, che stanno lavorando sul piano diplomatico affinché si ponga fine alla guerra. Una sola cosa è certa, ha assicurato Trump: un punto fermo dell'accordo è che "non ci potrà essere alcuna arma nucleare" per Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Trump sospende l'attacco: "Colloqui sono seri ma pronto a colpire". Nyt: "Teheran ha sfruttato la tregua per riposizionare i lanciamissili"

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