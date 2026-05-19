Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l'attacco previsto contro l'Iran, annunciando che sono in corso colloqui considerati seri, con la possibilità di raggiungere un accordo. Il presidente ha dichiarato di essere pronto a colpire se necessario, ma ha comunque preferito attendere. Secondo un rapporto del New York Times, Teheran avrebbe approfittato del mese di tregua per riposizionare i lanciamissili. La decisione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni.

Il presidente degli Stati Uniti ha sospeso l'attacco all'Iran, in programma per oggi, facendo sapere che sono in corso "colloqui seri" che potrebbero portare a un accordo. È stato lo stesso Donald Trump a dare l'annuncio sul social Truth, assicurando che gli Stati Uniti sono comunque pronti a riprendere la via delle armi nel caso in cui "non venga raggiunta un'intesa accettabile". Lo stop di Trump arriva dopo la richiesta di Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita, che stanno lavorando sul piano diplomatico affinché si ponga fine alla guerra. Una sola cosa è certa, ha assicurato Trump: un punto fermo dell'accordo è che "non ci potrà essere alcuna arma nucleare" per Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Trump sospende l'attacco: "Colloqui sono seri ma pronto a colpire". Nyt: "Teheran ha sfruttato mese di tregua per riposizionare i lanciamissili"

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