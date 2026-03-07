Guerra tra Iran Israele e Usa si allarga dal Libano al Golfo Trump valuta anche truppe di terra e invia 20mila bombe a Israele | Distrutto comunicazioni Iran
Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti si estende dal Libano al Golfo, con nuovi attacchi e decisioni militari che coinvolgono diversi attori regionali e internazionali. Trump ha annunciato l'invio di 20mila bombe a Israele e ha valutato l'impiego di truppe di terra. Sono state colpite comunicazioni iraniane, mentre il quadro si fa sempre più complesso.
Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad ampliarsi con nuovi attacchi, minacce e decisioni militari che coinvolgono sempre più attori regionali e internazionali. Sul fronte operativo proseguono gli scontri tra Israele e Hezbollah lungo il confine con il Libano, con evacuazioni ordinate da entrambe le parti e il rischio di un’escalation su un secondo fronte sempre più attivo. Parallelamente cresce il coinvolgimento diretto di Washington nel conflitto. Secondo indiscrezioni della stampa americana, gli Stati Uniti avrebbero autorizzato la vendita urgente a Israele di oltre 20mila bombe per un valore di circa 660 milioni di dollari, invocando lo stato di emergenza e aggirando la normale procedura di autorizzazione del Congresso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz. Israele valuta l’operazione di terra. Raid iraniani sui paesi del Golfo
L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, a Teheran raid sul quartier generale del regime. Trump non esclude truppe di terra | «Li facciamo a pezzi». Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima
Trump minaccia altri bombardamenti intensi sull’IranE il presidente iraniano ha detto che gli attacchi sui paesi del Golfo si sarebbero fermati, mentre continuavano: tutte le notizie man mano che arrivano ... ilpost.it
Guerra in Medio Oriente, drone iraniano colpisce l'aeroporto di Dubai: il momento dell'esplosioneEsplosioni a Teheran, missili contro Israele. Usa: «Ininfluente se Mosca aiuta l’Iran». Esplosioni a Teheran, colpita l’università militare ... lastampa.it
L'ombra della guerra in Iran sul turismo. Parla Bocca (Federalberghi) - di Riccarlo Carlino x.com
Guerra in Medio Oriente, il piano di rientro degli italiani e le difficoltà per contattarli tutti - facebook.com facebook