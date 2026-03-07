Guerra tra Iran Israele e Usa si allarga dal Libano al Golfo Trump valuta anche truppe di terra e invia 20mila bombe a Israele | Distrutto comunicazioni Iran

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti si estende dal Libano al Golfo, con nuovi attacchi e decisioni militari che coinvolgono diversi attori regionali e internazionali. Trump ha annunciato l'invio di 20mila bombe a Israele e ha valutato l'impiego di truppe di terra. Sono state colpite comunicazioni iraniane, mentre il quadro si fa sempre più complesso.