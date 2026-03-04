In Texas i repubblicani vanno ballottaggio mentre Talarico è in vantaggio

In Texas, i repubblicani devono affrontare un ballottaggio, mentre Talarico si trova in testa nelle preferenze. Il senatore John Cornyn, che occupa il seggio dal 2002, non è riuscito a evitare il secondo turno e si scontrerà con il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, sostenuto da posizioni vicine a quelle di Donald Trump. La sfida si svolge in vista delle elezioni di metà mandato.

Il senatore John Cornyn, detentore del seggio dal 2002, non è riuscito ad evitare il ballottaggio con il procuratore generale del Texas, il trumpianissimo Ken Paxton. Questo nonostante quasi 75 milioni di dollari spesi per dimostrare di essere ancora una volta il candidato giusto, e nonostante Paxton sia inviso a molti nel partito, tanto da aver subito un tentativo di impeachment dai deputati repubblicani nel 2023. Secondo le regole dello stato, infatti, se nessun candidato raggiunge il 50 per cento dei consensi si attiva automaticamente il ballottaggio tra i due più votati, da tenersi 12 settimane dopo la prima votazione. Cornyn, a... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

