I repubblicani al ballottaggio Talarico ha vinto | i risultati dalle primarie in Texas

Alle primarie in Texas, i repubblicani sono arrivati al ballottaggio, con Talarico che ha ottenuto la vittoria. Il senatore John Cornyn, al suo primo mandato nel 2002, non è riuscito a ottenere subito la nomina e si trova ora di fronte a un secondo turno contro il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, che ha sostenuto politiche molto vicine alla linea di Donald Trump.

Il senatore John Cornyn, detentore del seggio dal 2002, non è riuscito ad evitare il ballottaggio con il procuratore generale del Texas, il trumpianissimo Ken Paxton. Questo nonostante quasi 75 milioni di dollari spesi per dimostrare di essere ancora una volta il candidato giusto, e nonostante Paxton sia inviso a molti nel partito, tanto da aver subito un tentativo di impeachment dai deputati repubblicani nel 2023. Secondo le regole dello stato, infatti, se nessun candidato raggiunge il 50 per cento dei consensi si attiva automaticamente il ballottaggio tra i due più votati, da tenersi 12 settimane dopo la prima votazione.

In Texas i repubblicani vanno ballottaggio, mentre Talarico è in vantaggioIl senatore John Cornyn, detentore del seggio dal 2002, non è riuscito ad evitare il ballottaggio con il procuratore generale del Texas, il...

Texas: i dem vincono al Senato, nella roccaforte di Trump. Repubblicani sconfitti anche alla Camera federaleDue vittorie nello Stato che è storicamente la roccaforte dei repubblicani e di Donald Trump, e che dai democratici vengono interpretate come un...

In Texas i repubblicani vanno ballottaggio, mentre Talarico è in vantaggioIl senatore John Cornyn non riesce a evitare il ballottaggio contro il procuratore generale Ken Paxton, nonostante 75 milioni di dollari spesi in campagna elettorale. Sul fronte democratico, resta ape ... ilfoglio.it

Texas, James Talarico vince le primarie: «Abbiamo choccato il Paese». Perché questo seminarista 36enne può cambiare la politica UsaJames Talarico ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Texas: una sua vittoria alle elezioni di Midterm a novembre potrebbe aiutare i democratici a riprendersi il Senato. «Noi stiamo cercan ... corriere.it

