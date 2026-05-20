Trump accordo shock | stop ai controlli fiscali su famiglia e aziende Cosa succede

Negli Stati Uniti è scoppiata una nuova polemica legata a Donald Trump e alle sue pratiche fiscali. È stato annunciato un accordo che prevede la sospensione dei controlli fiscali su familiari e aziende associate all’ex presidente. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i politici e gli esperti del settore. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su come questa misura influenzerà le indagini in corso o le future pratiche fiscali dell’entourage di Trump.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui