Trump accordo shock | stop ai controlli fiscali su famiglia e aziende Cosa succede
Negli Stati Uniti è scoppiata una nuova polemica legata a Donald Trump e alle sue pratiche fiscali. È stato annunciato un accordo che prevede la sospensione dei controlli fiscali su familiari e aziende associate all’ex presidente. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i politici e gli esperti del settore. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su come questa misura influenzerà le indagini in corso o le future pratiche fiscali dell’entourage di Trump.
Nuova polemica negli Stati Uniti attorno a Donald Trump e ai suoi rapporti con il fisco americano. Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il dipartimento di Giustizia avrebbe ampliato in modo riservato un accordo tra il presidente Usa e l’ Internal Revenue Service (Irs), l’Agenzia delle entrate americana, inserendo una clausola che impedirebbe future pretese fiscali nei confronti del tycoon, della sua famiglia e delle sue attività economiche. La notizia sta provocando forti reazioni politiche anche all’interno dello stesso Partito Repubblicano, dove diversi esponenti guardano con crescente preoccupazione alle concessioni ottenute dall’ex presidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Trump PUTS NATO on Notice: Step Up or We Keep $1.53 Trillion
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