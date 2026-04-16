Negli ultimi giorni, molti passeggeri si sono trovati ad affrontare lunghe code e ritardi ai controlli di sicurezza negli aeroporti. Apparentemente introdotte per migliorare la sicurezza, le nuove procedure hanno causato tempi di attesa che raggiungono anche diverse ore. La situazione ha generato disagi significativi, con viaggiatori costretti a rimanere in fila per lungo tempo, mentre le autorità aeroportuali cercano di gestire l’afflusso di persone e le nuove tecnologie.

C’è una nuova frontiera tecnologica che prometteva velocità e invece sta regalando solo ore di attesa estenuante. Mentre le valigie sono pronte e il desiderio di evasione cresce, un’ombra si allunga sui principali scali europei: un sistema silenzioso, fatto di algoritmi e dati biometrici, che rischia di trasformare ogni partenza in un’odissea. Non è solo una questione di burocrazia, ma di un ingranaggio che sembra essersi inceppato proprio sul più bello, lasciando a terra centinaia di passeggeri e trasformando i gate in veri e propri imbuti umani. L’estate 2026 rischia di trasformarsi in un incubo logistico per milioni di viaggiatori. Il...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incubo aeroporti, nuovi controlli shock: “Ore di attesa”, cosa succede. Ingestibile

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