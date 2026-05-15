Visite mediche fiscali nuove regole sui controlli per i dipendenti | cosa succede in caso di assenza o di irreperibilità
A partire dal prossimo anno, cambiano le modalità di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti. Le nuove regole prevedono procedure più rigorose in caso di assenza o irreperibilità durante le visite mediche fiscali. Questi aggiornamenti interessano principalmente i controlli effettuati dagli enti competenti e le modalità con cui vengono gestite le assenze per motivi di salute. La riforma introduce novità che avranno un impatto diretto sui tempi e sui modi di verifica delle assenze lavorative.
Nel corso del prossimo anno il sistema dei controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti subirà una trasformazione significativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Visite fiscali INPS, boom di controlli: quali sanzioni rischiano i lavoratori in malattia
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Le nuove procedure digitali e gli orari di reperibilità delle visite fiscali per i lavoratori dipendenti pubblici e privati nel 2026. #Attualita #Personale x.com
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