Visite mediche fiscali nuove regole sui controlli per i dipendenti | cosa succede in caso di assenza o di irreperibilità

A partire dal prossimo anno, cambiano le modalità di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti. Le nuove regole prevedono procedure più rigorose in caso di assenza o irreperibilità durante le visite mediche fiscali. Questi aggiornamenti interessano principalmente i controlli effettuati dagli enti competenti e le modalità con cui vengono gestite le assenze per motivi di salute. La riforma introduce novità che avranno un impatto diretto sui tempi e sui modi di verifica delle assenze lavorative.

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