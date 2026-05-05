Discarica | Barbieri denuncia un accordo per escludere il centrodestra

Un esponente politico ha denunciato un presunto accordo volto a escludere il centrodestra dalla gestione di una discarica, evidenziando che alcuni comuni considerati più idonei sono stati esclusi dalla graduatoria tecnica stilata da un'università. La denuncia si focalizza su motivazioni politiche come causa dello scarto di quei siti, che invece avevano caratteristiche favorevoli per l’impianto. La vicenda coinvolge diverse amministrazioni comunali e aspetti legati alla valutazione dei criteri tecnico-politici.

? Cosa scoprirai Quali comuni sono stati esclusi dalla graduatoria tecnica dell'Università?. Perché i siti più idonei verrebbero scartati per motivi politici?. Chi ha orchestrato l'accordo per limitare la scelta della discarica?. Come influirà questa decisione sulla stabilità delle amministrazioni locali?.? In Breve I sindaci Paoloni e Romoli minacciano ricorsi al Tar contro decisioni prese nelle segrete stanze.. La graduatoria Univpm include 22 siti potenzialmente idonei per l'impianto provinciale.. I comuni di Pollenza, Montefano e Loro Piceno figurano rispettivamente al quarto, nono e diciottesimo posto.. Macerata avrebbe siti prioritari in prima e quinta posizione secondo i dati tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Discarica: Barbieri denuncia un accordo per escludere il centrodestra Notizie correlate Poggio del Torrino, il parcheggio è diventato una discarica. La denuncia arriva in CampidoglioIl neonato comitato di quartiere insieme al coordinamento locale di Fratelli d'Italia ha interessato il consigliere Federico Rocca Barili non ben... Leggi anche: Discarica a cielo aperto nel centro di Salerno, la denuncia