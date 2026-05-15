Arrivano nuovi controlli del Fisco chi mente sull' Isee rischia di perdere le agevolazioni sulla casa

Il governo ha annunciato nuovi controlli fiscali riguardanti l'edilizia convenzionata e le case popolari. Le verifiche si concentrano sulla corretta compilazione dell’Isee, con l’obiettivo di contrastare chi dichiara informazioni false o incomplete. Chi fornisce dati non veritieri sull’indicatore rischia di perdere le agevolazioni legate alle abitazioni a prezzi contenuti. La normativa prevede sanzioni e possibili revoche per chi ha dichiarato un patrimonio superiore a quanto indicato nell’Isee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In arrivo un'importante stretta fiscale sull'edilizia convenzionata e sulle case popolari in Italia. Capita spesso, purtroppo, che chi dispone di un appartamento a prezzo calmierato risulti al contrario in possesso di un ingente patrimonio. In sostanza, beneficia delle agevolazioni messe a disposizione, ma in realtà non ne avrebbe alcun diritto. In questo modo, tra l'altro, occupa un posto che dovrebbe spettare a chi ne ha più bisogno. Il governo intende vederci chiaro e porre un freno a questa situazione. Da qui la decisione di procedere con controlli mirati che vadano ad analizzare la situazione economica dei soggetti in questione. Il cambio di passo arriva con la recente riforma introdotta dal Piano casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrivano nuovi controlli del Fisco, chi mente sull'Isee rischia di perdere le agevolazioni sulla casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INPS: PENSIONI A RISCHIO DAL 3 APRILE – CONTROLLI SHOCK CHE POSSONO TAGLIARE IL TUO ASSEGNO! Sullo stesso argomento Fisco, paghi con carta? Attenzione ai nuovi controlli: chi rischiaDal 5 marzo prende avvio la verifica dei dati tra registratori di cassa e Pos prevista dalle nuove regole fiscali. Leggi anche: Fisco, attenzione ai nuovi controlli se si paga con carta: chi rischia Arrivano nuovi controlli del Fisco, chi mente sull'Isee rischia di perdere le agevolazioni sulla casaSono partiti i controlli fiscali incrociati di Agenzia delle Entrate e potranno avere effetti significativi anche sull'assegnazione delle case popolari ... ilgiornale.it Mentre il mondo è distratto da virus, guerre e crisi varie, il governo Meloni ha approvato una norma, all'interno del decreto commissari, che consentirebbe l'apertura di sale operatorie e strutture sanitarie senza i controlli preventivi sui requisiti minimi di sicur x.com Malattia, cambiano i controlli Inps: i nuovi orari delle visite fiscaliReperibilità uguale per dipendenti pubblici e privati. Le nuove regole aumentano l’attenzione su assenze, documenti e conseguenze economiche per chi non si fa trovare a casa ... ilgiornale.it