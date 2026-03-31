Trump l’Iran e il falso post su Truth | Pronto a usare armi nucleari Ecco perché è un fake

Circolano su Facebook diversi post che attribuiscono a un ex presidente dichiarazioni riguardanti l'uso di armi nucleari in relazione all'Iran. Questi messaggi sostengono che l'ex presidente avrebbe espresso la volontà di impiegare armi nucleari, ma si tratta di informazioni false. Il contenuto circolato è stato identificato come un falso post pubblicato su Truth, il social network dell'ex presidente.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) riportano le affermazioni attribuite a Donald Trump in un post sul suo Social network Truth. Per quanto il Presidente degli Stati Uniti ci abbia abituato a uscite forse ben peggiori, in questo caso le sue presunte minacce all’ Iran con la conseguente possibilità di scatenare una guerra nucleare, sono un falso. Per chi ha fretta:. Lo screen riprende graficamente un post Truth attribuito a Trump.. Non c’è traccia su Truth del post oggetto di verifica.. L’autore del fake è un utente X che ha ammesso la falsità.. Analisi. Il presunto post di Trump è il seguente: «L’IRGC ha appena dichiarato che se bombardiamo le centrali elettriche iraniane, bombarderanno gli impianti di delisalinazione negli Stati del Golfo. 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda su Trump l'Iran e il falso post su Truth...

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