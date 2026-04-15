Abbracciato a Gesù nuovo post delirante su Truth di Trump che torna ad attaccare il Papa Con Vance che gli dà manforte

Un nuovo post pubblicato su Truth, il social di Donald Trump, mostra il suo volto con un’immagine in cui sembra abbracciato da Gesù, con la testa poggiata sulla sua spalla. Insieme al post, Trump ha scritto un messaggio che ha ripreso a criticare il Papa. A commentare l’episodio, anche il sostenitore Vance, che ha fornito supporto alle dichiarazioni dell’ex presidente. Il contenuto ha suscitato reazioni tra i suoi sostenitori e detrattori.

Donald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su quella del messia. Dietro a loro una bandiera americana che si sfuma in una luce abbagliante. “Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!”, ha scritto il presidente americano su Truth. La didascalia del post di un account che si chiama ‘Irish for Trump’ dice: “Non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump”. Il precedente post in cui il tycoon si raffigurava come un Gesù guaritore. Appena qualche giorno prima – lunedì scorso – Trump compariva in tunica bianca e rossa, la mano destra sulla fronte di un malato e luce divina che emana da quella sinistra.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Abbracciato a Gesù, nuovo post delirante su Truth di Trump che torna ad attaccare il Papa. Con Vance che gli dà manforte Notizie correlate Abbracciato a Gesù, nuovo post delirante di Trump che torna ad attaccare il Papa. Con Vance che gli dà manforteDonald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su... Abbracciato a Gesù, nuovo post delirante di Trump che torna ad attaccare Trump. Con Vance che gli dà manforteDonald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su... Tutti gli aggiornamenti Gesù abbraccia Trump: il nuovo post del presidente Usa su TruthIl post, pubblicato da un account su Truth, è stato condiviso dal presidente statunitense sul proprio profilo. Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto car ... tg24.sky.it Trump abbracciato da Gesù, il nuovo post pubblicato dal presidente UsaL’immagine è stata postata a distanza di poche ore da quella, poi rimossa, che ritraeva il tycoon in tunica bianca mentre curava un malato ... corrierenazionale.it