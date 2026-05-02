Quattro persone sono state arrestate tra Lecco, Monza e Venezia con l’accusa di aver messo a segno truffe e rapine ai danni di persone anziane. Durante le operazioni sono stati sequestrati gioielli e denaro che si ritiene siano stati ottenuti attraverso i raggiri. Le indagini hanno portato all’identificazione dei sospetti coinvolti in diverse occasioni di truffe del finto carabiniere.

Quattro arresti e migliaia di euro recuperati, questo il bilancio di una serie di operazioni condotte dalla Polizia di Stato contro i truffatori che hanno preso di mira persone anziane. Gli episodi, avvenuti tra Lecco, Como, Monza e Venezia, hanno visto coinvolte vittime vulnerabili, alle quali sono stati sottratti gioielli e denaro attraverso il collaudato raggiro del finto appartenente alle forze dell’ordine. Le operazioni tra Lecco, Como e Monza contro le truffe Un nuovo caso a Monza: pedinamento e arresto Indagini della Squadra Mobile di Venezia: arresti a Salerno Le operazioni tra Lecco, Como e Monza contro le truffe Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la prima operazione si è svolta a Lecco dove gli investigatori hanno ricevuto segnalazioni relative a numerosi tentativi di truffa ai danni di persone anziane.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffe del finto carabiniere tra Lecco, Como, Monza e Venezia: quattro arresti per raggiri a persone anziane

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