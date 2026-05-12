Superbonus nuova maxi truffa da 7 milioni di euro | i lavori non erano mai partiti

Una nuova frode legata al Superbonus 110% ha portato al sequestro di crediti d'imposta per circa 7 milioni di euro. Secondo le indagini, i crediti fiscali sono risultati fittizi e riferiti a lavori che non erano mai stati avviati. L'inchiesta ha individuato un sistema volto a ottenere indebitamente i vantaggi fiscali, con crediti che sono stati successivamente sequestrati dalle autorità.

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Crediti d'imposta fittizi per quasi 7 milioni di euro ottenuti per lavori mai eseguiti e legati al Superbonus 110%. È la nuova maxi truffa sui cui indaga la Gdf di Torino che ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società edile piemontese. Le accuse sono truffa aggravata, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Superbonus 110%, maxi sequestro da milioni a Modena: ipotesi di frode su lavori mai eseguitiModena, 5 maggio 2026 – Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni e crediti fiscali per circa 4,4 milioni di euro... Superbonus, maxi-truffa a Novara: come intascano milioni di euroA distanza di anni, lo sciagurato Superbonus 110% voluto da Giuseppe Conte e M5s, continua a colpire. Argomenti più discussi: Maxitruffa sul Superbonus in un condominio, sequestrati 7 milioni per fatture di lavori mai eseguiti; Maxitruffa sul Superbonus in un condominio: lavori mai fatti, ma 7 milioni incassati; Lavori a costo zero solo sulla carta, la truffa sul superbonus con sequestro da 7 milioni di euro; Terremoto superbonus: tra gli indagati anche un sindaco. Superbonus, nuova maxi truffa da 7 milioni di euro: i lavori non erano mai partitiCrediti d'imposta fittizi per quasi 7 milioni di euro ottenuti per lavori mai eseguiti e legati al Superbonus 110% ... fanpage.it