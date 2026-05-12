Lavori a costo zero solo sulla carta la truffa sul superbonus con sequestro da 7 milioni di euro

È stata scoperta una truffa legata al superbonus che ha portato al sequestro di circa sette milioni di euro. Le indagini hanno portato a contestare reati di truffa aggravata per ottenere fondi pubblici, emissione di fatture false e riciclaggio. I lavori dichiarati sono risultati eseguiti a costo zero solo sulla carta, senza realizzarli realmente. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui