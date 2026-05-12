Lavori a costo zero solo sulla carta la truffa sul superbonus con sequestro da 7 milioni di euro
È stata scoperta una truffa legata al superbonus che ha portato al sequestro di circa sette milioni di euro. Le indagini hanno portato a contestare reati di truffa aggravata per ottenere fondi pubblici, emissione di fatture false e riciclaggio. I lavori dichiarati sono risultati eseguiti a costo zero solo sulla carta, senza realizzarli realmente. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui soggetti coinvolti.
Contestati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Alla società vengono inoltre contestate le responsabilità amministrative derivanti dai reati commessi nel suo interesse.Lavori “a costo zero” solo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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