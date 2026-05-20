In questi giorni sta circolando un messaggio SMS che sembra provenire da Atac, ma in realtà è un tentativo di truffa. Il testo invita gli utenti a cliccare su un link, sostenendo che la loro “convalida incompleta” del servizio Tap&Go deve essere regolarizzata. L’azienda ha diffuso un avviso ufficiale per invitare le persone a non cliccare sul link e a ignorare il messaggio, precisando che non vengono inviati comunicazioni di questo tipo tramite SMS.

Sta circolando in queste ore un falso sms attribuito ad Atac che invita gli utenti a regolarizzare una presunta “convalida incompleta” del servizio Tap&Go. A lanciare l’allarme è la stessa azienda del trasporto pubblico romano, che ha chiarito: “Non siamo noi”. Il messaggio ingannevole recita: “Attenzione! Convalida TAP&GO incompleta. Rischio multa. Confermi ora: https:romeatac.helppay”. Secondo Atac si tratta di un tentativo di phishing, una truffa informatica studiata per sottrarre dati personali, password o informazioni bancarie sfruttando il nome di aziende note e affidabili. “ATAC non invia mai sms ai clienti per Tap&Go. Non cliccate assolutamente sul link e rivolgetevi esclusivamente ai canali ufficiali raggiungibili dal sito atac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Truffa del falso sms Atac, l’azienda avverte: “Non cliccate sul link”

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