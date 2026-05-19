Non cliccate sul link quel messaggio non è nostro Atac lancia l' allarme contro gli Sms truffa

Un messaggio che invita a non cliccare su un link sospetto sta circolando tra gli utenti, con un avviso di possibile truffa. L'azienda del trasporto pubblico ha diffuso una comunicazione ufficiale in cui specifica di non essere responsabile di quei messaggi e invita a fare attenzione. Il testo avverte che il messaggio falso potrebbe ingannare le persone, ma non fornisce dettagli su come riconoscerli o su eventuali azioni da intraprendere.

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