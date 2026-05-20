Truffa del falso finanziere rubati 15mila euro a un 62enne | in due bloccati nel casertano

Due uomini sono stati fermati nel casertano in relazione a una truffa ai danni di un uomo di 62 anni residente nell’Anconetano. L’indagine dei Carabinieri, che ha coinvolto le province di Marche e Campania, ha portato all’identificazione dei sospettati, ritenuti responsabili di aver sottratto circa 15mila euro tramite una truffa del falso finanziere. Le forze dell’ordine hanno eseguito i controlli e le perquisizioni per ricostruire la dinamica dell’episodio e arrestare i presunti autori.

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Un’indagine lampo condotta dai Carabinieri tra Marche e Campania ha portato all’individuazione di due persone ritenute coinvolte in una truffa aggravata ai danni di un 62enne residente nell’anconetano. I militari dell’Arma sono riusciti a recuperare oltre 11mila euro dei 15mila sottratti alla vittima attraverso il raggiro del “falso finanziere”. L’operazione si è sviluppata tra Morro d’Alba, in provincia di Ancona, e Vairano Patenora, nel casertano, grazie a una rapida attività investigativa coordinata tra i diversi reparti territoriali. Tutto è iniziato nel pomeriggio del 19 maggio, quando un 62enne di San Marcello si è presentato alla Stazione Carabinieri di Morro d’Alba denunciando di essere stato vittima di una sofisticata truffa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Truffa del falso finanziere, rubati 15mila euro a un 62enne: in due bloccati nel casertano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffa finanziaria: finti promotori operavano tra Messina e la Svizzera. Sequetrati beni per 1,2 mln Sullo stesso argomento Minorenne guidato da Napoli per la truffa del “falso finanziere” a CataniaTruffa del falso finanziere a Calatabiano (Catania), dove i carabinieri, su disposizione della procura etna, hanno eseguito la misura cautelare del... Truffa online: 120 euro rubati a un anziano, due campaniDue cittadini campani, una donna di 25 anni e un uomo di 65 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Montegiorgio per aver... Minorenne guidato da Napoli per la truffa del falso finanziere a Catania ift.tt/Gp8rCKD x.com Tua figlia deve consegnare i gioielli: smascherata la truffa del falso finanziere a CalatabianoTruffa del falso finanziere a Calatabiano: i Carabinieri, su disposizione della Procura Etna, hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 17enne catanese. La ... cataniaoggi.it Mi sono fatto controllare l'acqua del rubinetto da una società di filtri. Non fatevi fregare. reddit Calatabiano, truffa del falso finanziere: 17enne in comunità dopo il raggiro a due vittimeA Calatabiano i Carabinieri ricostruiscono una truffa con il metodo del falso finanziere: 17enne collocato in comunità. lamilano.it