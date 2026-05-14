Minorenne guidato da Napoli per la truffa del falso finanziere a Catania
A Calatabiano, in provincia di Catania, i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un minorenne di 17 anni, in seguito a un’indagine avviata dalla procura locale. Il giovane è stato collocato in comunità dopo essere stato coinvolto in un caso di truffa, in cui si spacciava per un finanziere e aveva preso di mira alcune persone della zona. L’operazione si è conclusa con il rispetto delle procedure previste dalla legge.
Truffa del falso finanziere a Calatabiano (Catania), dove i carabinieri, su disposizione della procura etna, hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunita' nei confronti di un 17enne catanese. I fatti fanno riferimento a una denuncia sporta nell'ottobre 2025 dalle vittime, padre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Agrigento, truffa a un'anziana col metodo del "falso carabiniere": minorenne finisce in comunitàUn minore originario della provincia di Catania è stato sottoposto a misura cautelare del collocamento in comunità per truffa aggravata ai danni di...
Da Napoli a Torino per mettere a segno colpi con la truffa del "falso maresciallo": arrestato 39enne dopo il furto in casa di 80enni a Torino Pozzo StradaIl 39enne era già noto ai poliziotti della Squadra Mobile di Torino che, fin dal suo arrivo in città, non lo hanno mai perso di vista.
Argomenti più discussi: Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, Kekko accusato di tentato omicidio. La tiktoker: Sono una mamma disperata; Napoli, scontri tra giovanissimi a Piazza Mercato: 12 anni a Gennaro De Martino, il figlio del ras di Ponticelli; Napoli, il rapinatore dei Contini strappa orologio Richard Mille al turista cinese: Vale 390mila euro. Poi scopre che è falso; Napoli, la faida dei giovanissimi: uno sguardo di sfida e la spedizione armata tra Pallonetto e Montesanto.
Dalle prime ore del 6 maggio 2026, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito 14 misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della DDA. L’indagine 2020-2023 documenta un sottogruppo del clan Di Lauro, guidato da Vincenzo Di Lauro, facebook
B.P. DI PEZZOTTA MICHELE - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Napoli, il clan di San Giovanniello era guidato da Patrizio Bosti jr: sono 22 gli indagatiNapoli – È scattata alle prime luci dell'alba un'importante operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha portato ... cronachedellacampania.it