Minorenne guidato da Napoli per la truffa del falso finanziere a Catania

A Calatabiano, in provincia di Catania, i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un minorenne di 17 anni, in seguito a un’indagine avviata dalla procura locale. Il giovane è stato collocato in comunità dopo essere stato coinvolto in un caso di truffa, in cui si spacciava per un finanziere e aveva preso di mira alcune persone della zona. L’operazione si è conclusa con il rispetto delle procedure previste dalla legge.

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