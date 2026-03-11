Truffa online | 120 euro rubati a un anziano due campani

Due cittadini campani sono stati denunciati dai Carabinieri di Montegiorgio per aver sottratto 120 euro a un anziano residente a Magliano di Tenna. La donna di 25 anni e l’uomo di 65 anni avevano promesso una merce che non è mai stata consegnata, dopo aver ricevuto il pagamento. I militari hanno identificato e segnalato i responsabili, che ora devono rispondere delle accuse di truffa online.

Due cittadini campani, una donna di 25 anni e un uomo di 65 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Montegiorgio per aver sottratto 120 euro a un anziano residente a Magliano di Tenna senza mai inviare la merce promessa. L'indagine si è conclusa con l'accusa formale di truffa in concorso, un reato che prevede pene detentive da sei mesi a tre anni, salite fino a cinque anni se si dimostra l'uso di strumenti telematici per nascondere l'identità dei colpevoli. Il meccanismo del raggiro era semplice ma efficace: nel mese di ottobre 2025, i due hanno contattato la vittima offrendo pezzi di ricambio online. Dopo aver ricevuto il pagamento su una carta prepagata Postepay Evolution intestata loro, hanno interrotto ogni contatto, rendendosi irreperibili.