Truffa del falso finanziere fermati nel casertano dopo il colpo da 15mila euro
Nella notte, i Carabinieri delle regioni Marche e Campania hanno arrestato due persone coinvolte in una truffa ai danni di un uomo dell’anconetano. L’indagine ha portato al fermo dopo che i malviventi avevano sottratto circa 15.000 euro con una truffa del falso finanziere. Le forze dell’ordine hanno coordinato le operazioni in modo da bloccare i sospettati nel casertano, evitando che continuassero le attività illecite. L’episodio si è verificato nel corso di una notte, in seguito a una rapida attività di indagine.
Un’indagine rapida e coordinata tra Marche e Campania ha consentito ai Carabinieri di individuare e fermare, nel cuore della notte, due persone ritenute coinvolte in una truffa aggravata culminata con il furto di oltre 15mila euro ai danni di un uomo residente nell’anconetano.L’operazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Truffa falso carabiniere, presi sul fatto dai militari
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