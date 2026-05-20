Truffa del falso finanziere fermati nel casertano dopo il colpo da 15mila euro

Nella notte, i Carabinieri delle regioni Marche e Campania hanno arrestato due persone coinvolte in una truffa ai danni di un uomo dell’anconetano. L’indagine ha portato al fermo dopo che i malviventi avevano sottratto circa 15.000 euro con una truffa del falso finanziere. Le forze dell’ordine hanno coordinato le operazioni in modo da bloccare i sospettati nel casertano, evitando che continuassero le attività illecite. L’episodio si è verificato nel corso di una notte, in seguito a una rapida attività di indagine.

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