Truffa ad anziana nel casertano individuato e denunciato un 25enne | colpo da 10mila euro

Un uomo di 25 anni è stato denunciato dopo aver truffato un’anziana di 81 anni nel casertano, con un colpo che ha raggiunto i 10 mila euro. Gli investigatori hanno ricostruito il metodo usato dal sospettato, che aveva ideato un raggiro accurato nei dettagli. La donna è stata vittima di un inganno che si è concluso con l’individuazione del presunto responsabile.

Un raggiro architettato nei minimi dettagli, ai danni di una donna di 81 anni, ma ricostruito passo dopo passo dagli investigatori fino all’individuazione del presunto responsabile. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Capua hanno denunciato in stato di libertà un 25enne.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Anziana truffata per 10mila euro a Imperia con il trucco del finto carabiniere, arrestato un 25enneUn venticinquenne è stato arrestato per truffa aggravata in concorso ai danni di una donna anziana. Aggressione in un bar nel Casertano, denunciato 25enneTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Vitulazio hanno denunciato in stato di libertà un 25enne del posto, ritenuto responsabile... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma, truffa del finto carabiniere: coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli; Nuova truffa ad anziana. Finto carabiniere si fa consegnare gli ori e svanisce nel nulla; Raffica di tentativi di truffa nel Pordenonese, uno solo va a segno; Ho arrestato suo figlio, ha nascosto qui la refurtiva: falso carabiniere truffa anziana. Capua, truffa da 10mila euro ad anziana: denunciato 25enneCapua (Caserta) - Un raggiro costruito con freddezza, capace di sottrarre a una donna di 81 anni denaro e ricordi di una vita. Ma la fuga del responsabile si ... pupia.tv Truffe, anziana consegna 10 mila euro in contanti a finto carabiniereUn’altra truffa con il metodo del finto carabiniere è stata messa a segno ad Agrigento. A cadere nel tranello è stata una 84enne residente nel centro storico. L’anziana ha ricevuto la chiamata da un u ... grandangoloagrigento.it VARAPODIO, FINTO MARESCIALLO ARRESTATO PER TRUFFA AGLI ANZIANI Operazione dei Carabinieri tra Reggio Calabria e Napoli: smascherato un raggiro sofisticato ai danni di un anziano https://www.calabriainchieste.it/2026/04/28/varapodio-finto-m facebook Prima di diventare inviato speciale di Trump, Zampolli è stato a capo di un'organizzazione collegate alle Nazioni Unite, "We Are The Oceans". Ma l'organizzazione sarà lo strumento con cui verrà realizzata la più grande truffa a danni dell'ONU bit.ly/RAI3dirett x.com