Mario Ruoso ucciso a sprangate | il patron di Telepordenone e del Garage Venezia trovato morto in casa con una ferita alla testa

Mario Ruoso, 87 anni, noto come proprietario del Garage Venezia e dell’emittente Telepordenone, è stato trovato morto nella sua abitazione. La vittima presenta una ferita alla testa causata con una spranga. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo, che è stato ucciso con una violenta coltellata. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

PORCIA - È stato ucciso a sprangate Mario Ruoso, l'87enne storico proprietario del Garage Venezia e dell'Emittente televisiva Telepordenone trovato senza vita nella sua abitazione con una profonda ferita alla testa nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo. «La vittima è stata uccisa con un corpo contundente alla testa», ha dichiarato il Procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, uscendo dall'abitazione di Ruoso al termine del sopralluogo con la polizia scientifica. La ricostruzione è stata fatta in seguito all'ispezione sul cadavere effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli. Massimo riserbo, al momento, sull'esito delle indagini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

