Imprenditore Mario Ruoso ucciso a sprangate in casa trovato morto il patron 87enne di Garage Venezia e Telepordenone - VIDEO

L’imprenditore Mario Ruoso, noto per aver fondato Garage Venezia e TelePordenone, è stato trovato morto nella sua casa. Era un volto molto conosciuto nel territorio pordenonese e aveva 87 anni. Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito con una sprangata. La polizia sta indagando sull’accaduto. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale.

Mario Ruoso é stato un pioniere della tv privata ed era una figura molto conosciuta nel territorio pordenonese. L'imprenditore friulano Mario Ruoso, 87 anni, è stato ucciso a sprangate nel suo attico al settimo piano del condominio Brentella, al civico 7 di via Del Porto. È stato trovato senza vita dal nipote. Era vestito di tutto punto, come se fosse stato sorpreso mentre stava per uscire. Il patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva attraversato.