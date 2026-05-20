Trova le differenze | lo spettacolo con i Badaboom torna in scena al Teatro Apparte
Domenica 24 maggio alle 18, al Teatro Apparte di Palermo, si terrà lo spettacolo “Trova le differenze!” dei Badaboom, con Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano. La rappresentazione è diretta dal regista e comico Roberto Ciufoli. Lo spettacolo ha già avuto diverse repliche in passato e torna in scena dopo un periodo di assenza. La pièce propone un intreccio di situazioni e momenti comici, con un cast che include anche Aiello e Di Stefano.
“Trova le differenze!”, lo spettacolo dei Badaboom con Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano, diretto dal comico e regista Roberto Ciufoli, domenica 24 maggio alle ore 18 al Teatro Apparte di Palermo.Un viaggio teatrale irriverente e al tempo stesso commovente attraverso le differenze che ci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
La rassegna “Fiabe in Scena” al Teatro Apparte: in scena lo spettacolo "Il Mago di Oz"Un viaggio lungo la strada di mattoni gialli, tra magia, avventura e crescita: domenica 3 maggio 2026 il Teatro Apparte ospita “Il Mago di Oz”, nuovo...
“Gli occhi di Omero": al Teatro Apparte lo spettacolo con Fanny GillesArriva al Teatro Apparte di Palermo lo spettacolo “Gli occhi di Omero (Les yeux d’Homère)”, con Fanny Gilles, scritto e diretto da Francesco Zarzana...