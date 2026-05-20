Trova le differenze | lo spettacolo con i Badaboom torna in scena al Teatro Apparte

Domenica 24 maggio alle 18, al Teatro Apparte di Palermo, si terrà lo spettacolo “Trova le differenze!” dei Badaboom, con Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano. La rappresentazione è diretta dal regista e comico Roberto Ciufoli. Lo spettacolo ha già avuto diverse repliche in passato e torna in scena dopo un periodo di assenza. La pièce propone un intreccio di situazioni e momenti comici, con un cast che include anche Aiello e Di Stefano.

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