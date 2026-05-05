È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della scuola Anna Frank, nel quartiere Crocetta. Nei giorni scorsi sono stati diffusi i primi rendering del nuovo edificio, che verrà completamente ristrutturato. L’intervento, finanziato con sette milioni di euro, prevede un miglioramento delle strutture per garantire maggior sicurezza agli studenti e al personale scolastico. La riqualificazione fa parte del programma Entangled dedicato all’area.

Con l’approvazione del progetto esecutivo della scorsa settimana, sono stati pubblicati anche i primi rendering della futura scuola Anna Frank, che subirà un processo di riqualificazione quasi totale con il programma Entangled del quartiere Crocetta. Attraverso le risorse regionali, solo sull’istituto saranno investiti oltre 7,2 milioni di euro per un edificio più sicuro, moderno e sostenibile. "Interveniamo con il miglioramento sismico ed energetico, la ristrutturazione della palestra e delle aree esterne - ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Il progetto unisce in un unico polo tutto il percorso scolastico, dall’infanzia alla secondaria, con nuovi spazi anche per la didattica a metodo montessoriano".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola Anna Frank, ecco come sarà. Sette milioni per un edificio più sicuro

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