Juventus Next Gen prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera | da Montero a Elimoghale ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva

Per la Juventus Next Gen, la partita contro Milan e Atalanta ha rappresentato un'occasione per dieci giovani della Primavera di esordire con l’Under 23, tra cui alcuni giocatori come Montero ed Elimoghale. Questo è stato il primo impegno ufficiale della squadra in questa categoria, e ha visto la partecipazione di diversi esordienti che hanno iniziato a muovere i primi passi nel calcio dei professionisti. La sfida si è svolta nel Trofeo dell’Armonia Sportiva, con i giovani che hanno affrontato questa esperienza in modo diretto.

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