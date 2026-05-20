Juventus Next Gen prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera | da Montero a Elimoghale ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva
Per la Juventus Next Gen, la partita contro Milan e Atalanta ha rappresentato un'occasione per dieci giovani della Primavera di esordire con l’Under 23, tra cui alcuni giocatori come Montero ed Elimoghale. Questo è stato il primo impegno ufficiale della squadra in questa categoria, e ha visto la partecipazione di diversi esordienti che hanno iniziato a muovere i primi passi nel calcio dei professionisti. La sfida si è svolta nel Trofeo dell’Armonia Sportiva, con i giovani che hanno affrontato questa esperienza in modo diretto.
di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen, le infelici uscite al Trofeo dell’Armonia Sportiva contro Milan e Atalanta portano dietro diversi esordienti per l’Under 23 di Brambilla: ecco chi ha mosso i primi passi in Next Gen. Dopo la fine della stagione della Juventus Next Gen e poco dopo anche della Juve Primavera, entrambe out dai playoff, è tempo di provare ad impostare le basi per il prossimo campionato di Serie C. Per questo motivo i ragazzi allenati da Brambilla hanno partecipato in quel di Perugia al Trofeo dell’Armonia Sportiva, manifestazione che vede di fronte le seconde squadre di Juventus, Inter, Milan e Atalanta. Nella prima sfida, la... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Next Gen 1-3 Vis Pesaro | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 29
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