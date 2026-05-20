LIVE Finale Europa League | alle 21 Friburgo-Aston Villa | l' italiano Grifo contro lo specialista Emery

Alle 21, al Besiktas Park di Istanbul, va in scena la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. La partita mette di fronte il giocatore italiano Grifo, che si prepara a sfidare lo staff tecnico dell'Aston Villa guidato dall’allenatore noto per la sua esperienza nelle competizioni internazionali. È la prima finale continentale per i tedeschi, mentre gli inglesi cercano il secondo trofeo in questa competizione. La sfida si presenta come un confronto tra una squadra emergente e un'avversaria con alle spalle una lunga esperienza in ambito europeo.

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