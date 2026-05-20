LIVE Finale Europa League | alle 21 Friburgo-Aston Villa | l' italiano Grifo contro lo specialista Emery
Alle 21, al Besiktas Park di Istanbul, va in scena la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. La partita mette di fronte il giocatore italiano Grifo, che si prepara a sfidare lo staff tecnico dell'Aston Villa guidato dall’allenatore noto per la sua esperienza nelle competizioni internazionali. È la prima finale continentale per i tedeschi, mentre gli inglesi cercano il secondo trofeo in questa competizione. La sfida si presenta come un confronto tra una squadra emergente e un'avversaria con alle spalle una lunga esperienza in ambito europeo.
(4-2-3-1) Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster. (5-4-1): Martinez; Cash, Konsa, Lindelhof, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery. (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster. (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery. Friburgo-Aston Villa sarà diretta dal francese Letexier, assistenti i connazionali Mugnier-Rahmouni, IV uomo lo spagnolo Hernandez, al Var il francese Delajod che asarà assistito dall'altro francese Brisard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Europa League Final | Freiburg & Aston Villa Fans Take Over Istanbul
Sullo stesso argomento
Aston Villa Bologna 4-0: poker inglese, non c’è stata partita. Emery si conferma lo specialista dell’Europa LeagueLewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato...
Friburgo Aston Villa LIVE: sintesi, risultato, cronaca della finale di Europa League«Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta.
#FriburgoAstonVilla diretta #EuropaLeague: segui la finale di oggi x.com
È il giorno della finale di #EuropaLeague tra #Friburgo e #AstonVilla Quanto finirà secondo voi e chi sarà l’MVP? ? #Calcionews24 - Facebook facebook
Oggi, 20 anni fa, il Sevilla ha battuto il Middlesbrough 4-0 nella finale di Coppa UEFA, segnando il primo dei loro sette titoli di Coppa UEFA/Europa League reddit
Friburgo-Aston Villa diretta Europa League: segui la finale di oggi LIVEL'atto finale al Besiktas Park di Istanbul: i tedeschi di Grifo sfidano gli inglesi degli ex Roma Abraham e Bailey. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Finale di Europa League non in chiaro: stasera Friburgo-Aston Villa solo in abbonamentoAlle 21:00 si gioca Friburgo-Aston Villa, la finalissima di Europa League di scena a Istanbul: per assistervi in tv e streaming occorre avere o sottoscrivere un abbonamento a pagamento. goal.com