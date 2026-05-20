Alle 21 si gioca la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, con le formazioni ufficiali annunciate. La partita si disputa al Besiktas Park di Istanbul, dove per la prima volta i tedeschi affrontano un'importante finale continentale. Tra i protagonisti ci sono il giocatore del Friburgo, noto per le sue qualità offensive, e l’allenatore dell’Aston Villa, famoso per le sue strategie tattiche. La sfida si presenta come un’occasione storica per entrambe le squadre.

(4-2-3-1) Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster. (5-4-1): Martinez; Cash, Konsa, Lindelhof, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery. (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster. (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery. Friburgo-Aston Villa sarà diretta dal francese Letexier, assistenti i connazionali Mugnier-Rahmouni, IV uomo lo spagnolo Hernandez, al Var il francese Delajod che asarà assistito dall'altro francese Brisard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Finale Europa League Friburgo-Aston Villa, le ufficiali: Grifo contro lo specialista Emery

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Final Liga Eropa FC Freiburg vs Aston Villa!

Sullo stesso argomento

LIVE Finale Europa League: alle 21 Friburgo-Aston Villa: l'italiano Grifo contro lo specialista Emery(4-2-3-1) Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.

Friburgo Aston Villa LIVE: le scelte ufficiali di Schuster ed Emery per la finale di Europa LeagueMalagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia...

La finale di Europa League è così marginale rispetto alle altre due che la mettono in contemporanea con la semifinale dei playoff di B col Palermo in casa x.com

Oggi, 20 anni fa, il Sevilla ha battuto il Middlesbrough 4-0 nella finale di Coppa UEFA, segnando il primo dei loro sette titoli di Coppa UEFA/Europa League reddit

Friburgo-Aston Villa diretta Europa League: segui la finale di oggi LIVEL'atto finale al Besiktas Park di Istanbul: i tedeschi di Grifo sfidano gli inglesi degli ex Roma Abraham e Bailey. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Finale Europa League, dove vedere Friburgo-Aston Villa oggi in TV e streaming: orario e formazioniFriburgo-Aston Villa si gioca oggi alle 21 al Tüpra? Stadyumu di Istanbul. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport e NOW. Le ultime news sulle formazioni di Schuster ed Emery. Leggi tutte le ... fanpage.it