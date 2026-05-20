LIVE Alle 21 Finale Europa League Friburgo-Aston Villa le ufficiali | Grifo contro lo specialista Emery

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21 si gioca la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, con le formazioni ufficiali annunciate. La partita si disputa al Besiktas Park di Istanbul, dove per la prima volta i tedeschi affrontano un'importante finale continentale. Tra i protagonisti ci sono il giocatore del Friburgo, noto per le sue qualità offensive, e l’allenatore dell’Aston Villa, famoso per le sue strategie tattiche. La sfida si presenta come un’occasione storica per entrambe le squadre.

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(4-2-3-1) Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster. (5-4-1): Martinez; Cash, Konsa, Lindelhof, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery.  (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster. (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery. Friburgo-Aston Villa sarà diretta dal francese Letexier, assistenti i connazionali Mugnier-Rahmouni, IV uomo lo spagnolo Hernandez, al Var il francese Delajod che asarà assistito dall'altro francese Brisard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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