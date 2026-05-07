A Catania, una chiamata al 112 ha portato all’intervento della polizia in un’abitazione. Qui, gli agenti hanno trovato un uomo di 42 anni in possesso di sostanze stupefacenti, ritenute destinate allo spaccio. Durante le verifiche, sono emerse anche accuse di maltrattamenti in famiglia, con il 42enne che è stato arrestato e denunciato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della polizia dopo la chiamata al 112. Un uomo di 42 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato anche per maltrattamenti in famiglia. L’operazione è scattata dopo una chiamata al 112, con cui una donna ha segnalato di essere spaventata per la presenza dell’ex marito nei pressi della propria abitazione. Quando le pattuglie della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono arrivate sul posto, l’uomo si era già allontanato. In sede di denuncia, la donna ha poi riferito di minacce e comportamenti intimidatori ripetuti nel tempo, che avrebbero progressivamente aumentato il suo stato di paura, anche per il timore che l’uomo potesse possedere armi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, arrestato 42enne: droga in casa e accuse di maltrattamenti dopo la segnalazione dell’ex compagna

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