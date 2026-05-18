Violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna | foglio di via obbligatorio per un 60enne
Una donna ha denunciato episodi di violenze e maltrattamenti da parte del suo compagno, un uomo di 60 anni residente in provincia di Bergamo. In seguito alla segnalazione, la Polizia di Stato di Sondrio ha adottato un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio nei confronti dell’uomo, che gli impedisce di avvicinarsi alla donna e ai luoghi frequentati dalla vittima. L’operazione rientra tra le attività di prevenzione e controllo quotidiane svolte dagli agenti sul territorio.
Nell’ambito delle molteplici attività a carattere preventivo quotidianamente svolte dalla Polizia di Stato di Sondrio, è stato adottato un Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un uomo di sessant’anni, residente in provincia di Bergamo.Il provvedimento nei confronti dell'uomo si è reso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
VIOLENZA PSICOLOGICA NELLA COPPIA
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