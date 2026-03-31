Monte San Giacomo ritrovata un’impronta fossile

Recentemente, in località Bosco Calvo nel Comune di Monte San Giacomo, è stata trovata una lastra con un’impronta fossile. L’oggetto, rinvenuto nel corso di una ricerca sul territorio, sembra rappresentare i resti di un organismo marino. La scoperta è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno avviato le procedure per ulteriori analisi e accertamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nei giorni scorsi, il – ha rinvenuto, in località Bosco Calvo nel Comune di Monte San Giacomo (SA), una lastra su cui è presente una impronta fossile, molto probabilmente riconducibile ai resti di un organismo marino. Il reperto è stato consegnato dai Carabinieri alla, ed è, al momento, conservato presso il, afferente alla (Ministero della Cultura), i cui depositi, condivisi tra la SABAP SA-AV e la DRMN Campania, ospitano i reperti archeologici provenienti dall’intero Vallo di Diano. Il fossile sarà sottoposto ad analisi specifiche per determinarne la datazione e le altre caratteristiche. Le indagini scientifiche... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monte San Giacomo, ritrovata un’impronta fossile Articoli correlati Maltempo e disagi: a Monte San Giacomo, riscontrata torbidità nell'acquaA causa delle avverse condizioni meteo, a Monte San Giacomo, è stata riscontrata torbidità nella rete idrica: il Comune, dunque, invita i cittadini a... Camionista "ingannato" dal navigatore, resta incastrato a Monte San GiacomoIl traffico è rimasto bloccato, fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco e di un'azienda di soccorso stradale specializzata Disavventura per un...