La farfalla che voleva volare con le aquile dall' 8 marzo mostra fotografica al Bastione San Giacomo

Il Bastione San Giacomo ospiterà domenica 8 marzo alle 11 l'inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Anna Dukic”, che si terrà in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La mostra comprende una serie di immagini che raccontano storie e prospettive diverse, con un focus sulla figura della donna e sulla sua rappresentazione attraverso l’obiettivo fotografico. L’evento è aperto al pubblico.