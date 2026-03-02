La farfalla che voleva volare con le aquile dall' 8 marzo mostra fotografica al Bastione San Giacomo
Il Bastione San Giacomo ospiterà domenica 8 marzo alle 11 l'inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Anna Dukic”, che si terrà in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La mostra comprende una serie di immagini che raccontano storie e prospettive diverse, con un focus sulla figura della donna e sulla sua rappresentazione attraverso l’obiettivo fotografico. L’evento è aperto al pubblico.
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, alle ore 11.00, il Bastione San Giacomo ospiterà l’inaugurazione della mostra fotografica “Anna Dukic. La farfalla che voleva volare con le aquile”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, porta in città. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sanità. Roma, al San Camillo mostra fotografica su umanità dietro le cureSituato al piano terra dell’Ospedale San Camillo Forlanini, si trova un progetto visivo di grande intensità e profondità umana, il quale, attraverso...
‘Facce da ospedale – Le persone dietro le cure’, mostra fotografica al San Camillo di Roma(Adnkronos) – Raccontare l'ospedale attraverso i volti di chi ogni giorno lo vive e lo rende possibile.