Borgomanero la nuova casa della Croce Rossa nel nome di Ugo Mauri | inaugurata la centrale operativa

A Borgomanero è stata inaugurata una nuova centrale operativa della Croce Rossa, dedicata alla gestione delle emergenze. La struttura, realizzata dal comitato locale, sarà il punto di coordinamento principale per le attività di soccorso e assistenza nella zona. La cerimonia ha visto la partecipazione di membri dell’organizzazione e rappresentanti istituzionali. La centrale prende il nome di Ugo Mauri, figura che ha avuto un ruolo significativo nel progetto.

Il comitato locale della Croce rossa italiana di Borgomanero ha una nuova casa per il coordinamento delle emergenze. È stata inaugurata ieri, sabato 11 aprile, la centrale operativa che d'ora in avanti gestirà i soccorsi sul territorio, un tassello fondamentale per potenziare la risposta.🔗 Leggi su Novaratoday.it Milano, inaugurata la nuova centrale operativa ipertecnologica della polizia localeMilano – La nuova Centrale Operativa della Polizia Locale di Milano in via Beccaria è completamente rinnovata negli spazi, nelle tecnologie e nelle... Una nuova ambulanza per la Croce Rossa forlivese nel nome di Dino AmadoriIl nome di Dino Amadori continuerà a viaggiare sulle strade della Romagna per portare soccorso.