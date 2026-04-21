Foggia più sicura con gli occhi sulla città in tempo reale | ecco la nuova centrale operativa della Polizia Locale

A Foggia è stata inaugurata una nuova sala operativa della Polizia Locale, che permette di monitorare la città in tempo reale. L’evento si è svolto subito dopo il 98° anniversario della polizia locale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana attraverso strumenti tecnologici avanzati. La centrale operativa rappresenta un passo importante nella modernizzazione delle attività di controllo e intervento sul territorio.

All’indomani del 98° anniversario della Polizia Locale di Foggia, lo sguardo si è rivolto al futuro. Le celebrazioni hanno infatti fatto da cornice alla presentazione ufficiale della nuova sala operativa del Comando, simbolo di una trasformazione sempre più orientata all’innovazione e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Con la centrale operativa oltre 200 occhi sulla cittàSi sta rilevando uno strumento prezioso, la centrale operativa della Polizia locale inaugurata la scorsa estate. Flussi video, cartografia e geolocalizzazione: ecco com'è stata rinnovata la centrale operativa della polizia localeInvestimento di 170 mila euro, introdotto un muovo software gestionale in grado di coordinare e monitorare in tempo reale le attività delle pattuglie... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Polizia Locale di Foggia celebra la sua storia: Da 98 anni al servizio della città - FoggiaToday; Polizia Locale di Foggia, 98 anni di storia e nuove sfide: Servono più tutele e riconoscimenti; Foggia:98 anni di impegno e innovazione la Polizia Locale di Foggia si conferma pilastro della sicurezza urbana; Foggia, la Polizia Locale fa 98 anni: la città celebra il corpo. Nuova sala operativa della polizia locale a Foggia, 'più videosorveglianza'Il comando della polizia locale di Foggia ha una nuova centrale operativa implementata con tecnologie di ultima generazione per rendere più videosorvegliata la città, migliorando l'efficienza e la cap ... rainews.it POLIZIA LOCALE Foggia: inaugurata la nuova centrale operativa della Polizia LocaleUn’infrastruttura completamente rinnovata e dotata di tecnologie di ultima generazione pensate per rafforzare il controllo del territorio ... statoquotidiano.it L'Immediato. . FOGGIA, OCCHI DIGITALI E LETTORI TARGA: inaugurazione della nuova centrale operativa del comando di Polizia Locale. In arrivo anche i Photored facebook #Avviso #Viabilità La Centrale operativa della Polizia locale comunica leggeri rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente avvenuto prima dello svincolo Belluno / Aeroporto x.com