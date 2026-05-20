Il teatro Marrucino ha ospitato un tributo a Whitney Houston, esibendosi con l’All at Once Duo. Durante la serata, sono stati eseguiti alcuni dei brani più famosi della cantante, riproposti con arrangiamenti che hanno coinvolto il pubblico. Gli artisti hanno interpretato queste canzoni in modo da trasmettere le emozioni originali, creando un percorso musicale che ha ripercorso i successi pop della star. La serata ha visto la partecipazione di musicisti specializzati in cover e tribute, che hanno reso omaggio alla leggenda della musica.

? Punti chiave Come hanno trasformato i successi pop in un percorso emotivo?. Chi sono gli artisti che hanno reso omaggio alla leggenda?. Perché il repertorio è passato dalle hit pop ai temi Disney?. Quale legame personale ha spinto il duo verso la musica Houston?.? In Breve Giulia Bruni e Paride Marzuoli hanno interpretato successi pop e brani Disney.. Il programma ha incluso medley tratti da film e canzoni religiose.. L'evento al Teatro Marrucino ha unito musica pop e tradizione classica.. Il concerto ha celebrato l'eredità musicale della scomparsa Whitney Houston.. Giulia Bruni e Paride Marzuoli hanno trasformato il Foyer del Teatro Marrucino sabato pomeriggio in un palcoscenico dedicato alla memoria musicale di Whitney Houston. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tributo a Whitney Houston: il Marrucino vibra con l’All at Once Duo

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