Reggio Calabria vibra con la Blaskom band | tributo rock a Vasco

Venerdì 10 aprile, il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ha accolto la band Blaskom per una serata dedicata al repertorio di Vasco Rossi. La serata ha visto un ampio coinvolgimento di pubblico e ha proposto una selezione di brani del cantante italiano. L'evento ha rappresentato un tributo musicale al noto artista, attirando gli appassionati di rock e musica dal vivo.

Venerdì 10 aprile, il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato la Blaskom band per una serata dedicata ai brani di Vasco Rossi. L’evento, inserito nel circuito della rassegna Un palco per la città, ha un massiccio coinvolgimento del pubblico, trasformando la sala in un centro di aggregazione musicale vibrante e dinamico. Musica e memoria storica sul palco reggino. La performance è stata guidata da Edoardo Pedà, figura che affonda le radici nella tradizione rock locale essendo il fondatore dei Mandrax, gruppo storico attivo fin dai primi anni Settanta. Insieme a lui, la formazione si è composta di Giuseppe Cosentino alla batteria, Sergio Rindone alle tastiere, Tonino Crea al basso elettrico e Rodolfo Megale alla chitarra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria vibra con la Blaskom band: tributo rock a Vasco “Cosa succede in città?”: al Cineteatro Metropolitano rock e ricordi con Blaskom BandAppuntamento venerdì 10 aprile alle ore 20,30 al Cineteatro Metropolitano per un nuovo appuntamento della rassegna “Un palco per la città” con lo... Cineteatro Metropolitano, energia con i Blaskom BandUna serata di musica e partecipazione al Cineteatro Metropolitano con il concerto dei Blaskom Band dedicato ai successi di Vasco Rossi.