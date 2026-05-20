Treviso 23 autori svelano le radici del territorio con Homeland

A Treviso, ventitré autori hanno dato vita a un progetto chiamato Homeland, in cui le immagini cercano di catturare il rapporto tra le persone e i quartieri della zona. La mostra presenta fotografie realizzate da questi artisti, che hanno scelto di rappresentare il territorio attraverso i loro scatti. Le opere riflettono le diverse prospettive e interpretazioni di chi vive e conosce profondamente questo luogo. La mostra apre una finestra sulle storie quotidiane racchiuse nelle immagini.

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? Domande chiave Come può una fotografia raccontare il legame tra persone e quartieri?. Chi sono i ventitré autori che hanno trasformato il territorio in immagini?. Dove si può scoprire questo nuovo inventario visivo della comunità trevigiana?. Perché lo spazio di Studio 66 diventa protagonista della ricerca visiva locale?.? In Breve Laboratorio condotto da Gianpaolo Arena e Giulia Fedel tra febbraio e aprile 2026.. Mostra visitabile presso Studio 66 in via Canova fino al 5 giugno 2026.. Partecipazione di 23 autori tra cui Alessandra Barzi, Adriano Borsato e Nicola Boscarato.. Orari di apertura feriali dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, 23 autori svelano le radici del territorio con Homeland ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Dumenza: scatti inediti svelano la storia e le radici del Verbano Vinitaly: le Cinque Terre svelano il vino come scudo del territorioIl Parco Nazionale delle Cinque Terre porta la propria identità vitivinicola al centro di Vinitaly, presentando un ventaglio di 43 etichette...