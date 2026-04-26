Dumenza | scatti inediti svelano la storia e le radici del Verbano

Il 15 maggio alle 20.30, presso il Centro Carà di Dumenza, sarà presentato un volume scritto da Maurizio Miozzi. L'evento riguarda la storia e le radici della zona del Verbano, con fotografie e documenti inediti che illustrano aspetti poco conosciuti del territorio. La presentazione offre l'opportunità di approfondire aspetti storici attraverso materiali mai pubblicati prima.

? Cosa sapere Il 15 maggio alle 20.30 il Centro Carà di Dumenza presenta il volume di Maurizio Miozzi.. Gli scatti inediti di Federico Thieme ricostruiscono l'evoluzione sociale e paesaggistica del Verbano.. Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20.30, il Centro Carà di Dumenza ospiterà la presentazione del volume dedicato al patrimonio fotografico di Federico Thieme, curato da Maurizio Miozzi. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, prevede l’ingresso per tutta la cittadinanza interessata a esplorare le radici del territorio. Il lavoro di ricerca condotto da Miozzi, noto studioso locale specializzato in pubblicazioni documentarie, mette insieme una serie di scatti inediti che permettono di ricostruire l’evoluzione dei paesaggi e delle dinamiche sociali del Verbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dumenza: scatti inediti svelano la storia e le radici del Verbano Notizie correlate 115 scatti inediti: segreti e verità nascoste tra arte e storia? Cosa sapere Un corpus di 115 immagini inedite documenta dettagli artistici e storici dal Rinascimento al 1967. Elodie e Franceska non si nascondono più. Gli scatti ineditiPotrebbe non esserci bisogno di parole quando le immagini sembrano raccontare tutto.