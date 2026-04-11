Vinitaly | le Cinque Terre svelano il vino come scudo del territorio

Durante Vinitaly, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha presentato 43 etichette di vino all’interno dello spazio dedicato alla Liguria. La presentazione ha messo in evidenza la produzione vitivinicola della zona, sottolineando il legame tra le bottiglie e il territorio delle Cinque Terre. La manifestazione ha offerto ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le caratteristiche delle diverse etichette provenienti da questa regione.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre porta la propria identità vitivinicola al centro di Vinitaly, presentando un ventaglio di 43 etichette all’interno dello spazio dedicato alla Regione Liguria. L’iniziativa, che si svolge presso la Hall 10 (A4 B3), mira a trasformare la degustazione in un racconto geografico e sociale, dove il vino diventa lo strumento per spiegare l’equilibrio tra l’attività umana e l’ambiente protetto. Oltre la produzione: il vino come presidio del territorio. Partecipare a una fiera internazionale come Vinitaly non significa per le Cinque Terre limitarsi alla vendita di bottiglie, ma rivendicare un ruolo di custodi di un sistema complesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: le Cinque Terre svelano il vino come scudo del territorio Vinitaly 2026: Camera di Commercio e Strada del Vino "Terre di Arezzo" promuovono le etichette del territorioArezzo, 8 aprile 2026 – Vinitaly 2026: Camera di Commercio e Strada del Vino "Terre di Arezzo" promuovono le etichette del territorio. Sambuca al Vinitaly, il vino agrigentino protagonista con le Terre SicaneSambuca di Sicilia sarà tra i protagonisti del Vinitaly con il progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, un’iniziativa che punta a... Temi più discussi: Il vino delle Cinque Terre a Vinitaly 2026: il programma completo; Liguria va a Vinitaly, per Piana 'viticoltura eroica e patrimonio da valorizzare'; Vitigni eroici cullati dal mare. E anche i rossi riservano sorprese; Liguria protagonista di Vinitaly, l’assessore Piana: Viticoltura eroica e identità da valorizzare. Il Parco delle Cinque Terre al Vinitaly con 43 etichetteIl Parco Nazionale delle Cinque Terre arriva a Vinitaly con una visione chiara e contemporanea della propria identità vitivinicola: non solo produzione, ... cittadellaspezia.com Il vino delle Cinque Terre a Vinitaly 2026: il programma completoIl Parco Nazionale delle Cinque Terre arriva a Vinitaly 2026, a Verona dal 12 al 15 aprile, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Liguria (Hall 10 – A4 B3). Sarà il vino a raccon ... mentelocale.it Giovedì 9 Aprile 2026 Live in Fossola ( Cinque Terre Selvagge) Chiesetta degli Angeli Custodi Riomaggiore By www.latuacasaalmare.it #latuacasaalmare #solocasebelle #parmamare - facebook.com facebook La Spezia: visita la porta per le Cinque Terre! Considerata una città di passaggio, Spezia è circondata da verdi colline, ospita eleganti palazzi liberty, un bel centro storico e un lungomare dove passeggiare al tramonto, giardini storici e il Castello di San Gi x.com