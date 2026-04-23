Il Ministero dell’Ambiente ha prorogato al 3 luglio la possibilità di presentare domande per i finanziamenti destinati alle imprese nel settore delle energie rinnovabili. Il bando prevede un budget di 262 milioni di euro, con incentivi che arrivano fino al 63% per progetti di autoproduzione di energia, inclusi impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e contributi variabili in base alle dimensioni aziendali.

Il Ministero dell’Ambiente estende i termini per accedere ai 262 milioni destinati alle rinnovabili: fotovoltaico, sistemi di accumulo e contributi differenziati per dimensione aziendale. Gent.li Lettrici e Lettori del PuntoMagazine.it, Ci pregiamo informarvi del Bando di proroga per Autoproduzione Energia, riportiamo integrale comunicato: “ Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ” ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico da 262 milioni di euro destinato allo sviluppo autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Le richieste di agevolazione potranno essere trasmesse fino alle ore 10.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Proroga bando autoproduzione energia 2026: fino al 3 luglio incentivi fino al 63% per le imprese

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* PROROGA – PER LE NUMEROSE RICHIESTE GIUNTE ALLA FONDAZIONE, LA SCADENZA DEL BANDO E’ FISSATA PER GIOVEDI’ 30 APRILE. L’accesso all’area del sito dedicata alla partecipazione al bando sarà possibile entro le ore 23.59 del 30 april - facebook.com facebook